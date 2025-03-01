賴瑞隆首場高雄簽書會 陳其邁、張俊雄到場力挺

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）民進黨立委賴瑞隆今天在高雄舉辦「小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到」簽書會，高雄市長陳其邁說，感謝賴瑞隆當年邀請五月天開演唱會，開啟高雄的演唱會經濟。

賴瑞隆今天在承億酒店舉辦高雄首場簽書會，陳其邁、前行政院長張俊雄、高雄市議長康裕成，以及多名民進黨高雄市議員皆到場支持。

陳其邁致詞時說，曾和賴瑞隆在立院內政委員會共事，法案預算審查的功夫都傳授給他，台灣民主進步就是一棒接著一棒，從美麗島、野百合到國會世代，每一世代都有象徵性意義。

陳其邁說，沒有賴瑞隆10年前引進黃色小鴨，就沒有10年後的黃色小鴨重返高雄。也感謝賴瑞隆當年邀請五月天開演唱會，開啟了高雄的演唱會經濟。更期勉賴瑞隆做一隻野鴨，不斷練習努力，終有飛躍大洋、邁向成功的一天。

張俊雄表示，賴瑞隆優秀又有善良的決心，值得信賴，應賦予賴瑞隆更重要職位，為台灣人民有更大的服務。

康裕成表示，賴瑞隆是演唱會經濟的起頭人，和陳其邁有許多相似之處，個性憨厚盡職，會舉辦許多很好的活動，「醜小鴨也會變天鵝，但高雄本來就是天鵝，成為台灣更美麗的城市。」

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賴瑞隆表示，這本書記錄這20年在高雄努力的過程，猶如監察院長陳菊說的是給「高雄的情書」，希望鼓勵更多年經世代投入政治、改變家園。

賴瑞隆表示，台灣的民主是一棒接一棒而來，不會從天上降下來。能夠從事政治工作，是很大的緣分。從勞工子弟懷抱裡向踏入政治，就是希望做一些事情，讓土地人民更好。（編輯：林恕暉）1140301