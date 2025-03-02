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台北花伴野餐攜手商圈推優惠 百元抵用券3日開搶

2025/3/2 11:54
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）2025台北花伴野餐3月15日在大安森林公園登場，台北市觀傳局表示，活動期間師大龍泉、永康及公館3大商圈將推出優惠活動，還有最低5折的限量百元抵用券明天起開賣。

台北市觀光傳播局今天透過新聞稿說明，百元抵用券適用師大龍泉、永康及公館商圈的40間合作店家，包含傳統美食、文創商品及咖啡甜點等，首波限量1000套，明天上午10時起在「北北基好玩卡Taipei FunPASS」網站上以5折價格（新台幣50元）開賣。

觀傳局指出，1000套售完後，將再依序以6折、7折及9折優惠發行百元抵用券，民眾自購買日到6月30日前，可在40間合作店家兌換使用，僅可一次使用完畢、不可找零。

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今年台北花伴野餐，觀傳局表示，規劃5大主題野餐區，包含以音樂為主題的「搖擺饗宴」、結合環保的「綠遊派對」、寵物專屬「蹓蹓毛孩」、鼓勵親子共讀的「大地繪閱」，及結合2025雙北世界壯年運動會的「樂活運動」。

觀傳局指出，野餐報名雖已額滿，但5大主題將舉辦不同風格活動，包含花藝手作DIY、寵物定力賽、投籃大賽等，將同步在明天起開放報名，同時邀請所有民眾走出戶外、親近自然，並在賞花之餘走入巷弄中，體驗台北飲食文化及特色商家。（編輯：戴光育）1140302

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