加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國太空飛行器「藍色幽靈」登陸月球 第2家民營企業締壯舉
首頁 / 地方

高雄大樓修外牆網傳無防護 工務局通知加強公安

2025/3/2 16:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市楠梓區某大樓今天進行外牆修繕工程，網友質疑沒有防護措施。高雄市工務局表示，大樓臨路側已施作防護網及周邊高壓電保護套，並通知大樓管委會加強施工安全維護。

有民眾在臉書（Facebook）發文指出，高雄市楠梓區某大樓今天在進行外牆磁磚工程，但底下沒有防護措施，只圍一個區塊，發文提醒路人要小心，並附上大樓施工的局部影片。

發文貼出後，有網友留言批太危險，但也有人說底下有交通管制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，工務局回應表示，此大樓外牆因磁磚掉落，經工務局通知改善後，於民國109年區分所有權人會議決議外牆由管委會統一修繕，目前臨路側於大樓4樓位置已施作防護網及周邊高壓電保護套，以保護施工及周邊行人安全。

對於外牆磁磚修繕工法採用垂直吊掛平台施工，工務局指出，已提醒相關施工注意事項仍應依據職業安全衛生相關規定辦理，施工應於1樓路面依規定應設置圍籬，並已通知管委會針對施工加強安全維護措施，避免公安事故發生。（編輯：戴光育）1140302

#工務局
#大樓管委會
#高雄
#高雄市
#楠梓區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：