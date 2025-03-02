高雄大樓修外牆網傳無防護 工務局通知加強公安

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市楠梓區某大樓今天進行外牆修繕工程，網友質疑沒有防護措施。高雄市工務局表示，大樓臨路側已施作防護網及周邊高壓電保護套，並通知大樓管委會加強施工安全維護。

有民眾在臉書（Facebook）發文指出，高雄市楠梓區某大樓今天在進行外牆磁磚工程，但底下沒有防護措施，只圍一個區塊，發文提醒路人要小心，並附上大樓施工的局部影片。

發文貼出後，有網友留言批太危險，但也有人說底下有交通管制。

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對此，工務局回應表示，此大樓外牆因磁磚掉落，經工務局通知改善後，於民國109年區分所有權人會議決議外牆由管委會統一修繕，目前臨路側於大樓4樓位置已施作防護網及周邊高壓電保護套，以保護施工及周邊行人安全。

對於外牆磁磚修繕工法採用垂直吊掛平台施工，工務局指出，已提醒相關施工注意事項仍應依據職業安全衛生相關規定辦理，施工應於1樓路面依規定應設置圍籬，並已通知管委會針對施工加強安全維護措施，避免公安事故發生。（編輯：戴光育）1140302