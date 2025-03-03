台南仁德再生水廠試車 啟動供水奇美實業

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）奇美實業與台南市政府合作推動再生水使用，今天開始由試車中的仁德再生水廠供水至奇美實業仁德廠區，加上內部自行建置再生水系統，目標在今年達成仁德廠區8成用水為再生水。

奇美實業新聞稿指出，仁德廠區內建置的「EDR倒極式電透析再生水系統」，將製程排放工業廢水加以回收再利用，2021年啟用後，每日可產出約3000噸再生水導入製程使用，即使建置與運行成本高於一般自來水，奇美仍投入相關技術研發與設備建設。

奇美實業指出，在強大內部水循環系統基礎上，奇美進一步與政府合作導入外部再生水，已與台南市政府水利局簽訂用水契約，將由仁德再生水廠每日提供8000噸再生水，直接供製程使用。

奇美實業指出，透過內外部再生水雙管齊下，目標為實現仁德廠區再生水替代率達80%，使奇美每年可減少約363萬噸自來水取用，相當於約3萬5000人的年用水量，落實循環經濟理念，並透過穩定的再生水供應，降低缺水時營運風險，體現企業永續經營韌性。

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台南市政府水利局提供資料指出，仁德再生水廠為台南市重大建設之一，採用仿碳交易概念開創「以水換水」模式，透過媒合企業間用水交換，由台積電購買仁德再生水，並透過近距離供應，將水資源提供給奇美實業，而奇美實業以自來水額度回饋台積電，可有效節省管線建設成本及落實節能減碳。

水利局指出，仁德再生水廠目前進行試車作業，正式啟用後預計每日提供8000噸再生水供奇美實業使用，對企業用水管理和節水目標具有重要意義，「以水換水」模式也將為未來再生水運用開啟更多可能，推動水資源綠色循環利用。（編輯：李淑華）1140303