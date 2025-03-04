極端氣候頻繁 高雄清溝預算創新高

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）極端氣候頻繁，高雄市政府環境保護局因應強降雨加強清疏，今年清溝預算提升到新台幣3327萬元創新高，較去年增1.43倍，年度目標清疏重量上修到2萬5687噸，較去年增加1.31倍。

環保局今天發布新聞稿表示，規劃整合相關資源，提升清溝預算，清潔隊將全力動員強化清疏效率與量能，因應水風災挑戰。

環保局今年加強巡檢與清疏全市道路側溝，將分4季清疏，首季目標量20%，第2季面對汛期加強清疏，目標量40%，其餘於第3、4季陸續完成。統計1到2月，實際清疏5828噸，年目標達成率22%，清潔隊全力動員，要在汛期前確保排水溝渠暢通，降低水災發生風險。

此外，環保局整併側溝清疏計畫，增加清溝量能，針對較難清疏側溝個案分析溝況及淤積原因，對症下藥清疏，精準打擊每個阻塞處。

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環保局說，汛期前除各區主、次要道路側溝清疏工作，颱風侵襲前加強排水孔及洩水孔周邊環境垃圾及落葉清掃作業，加速強降雨影響排水系統排水速率。

環保局呼籲市民共同維護環境整潔，不要隨意將垃圾、雜物或菸蒂丟入側溝，以免造成阻塞，影響排水功能。（編輯：李明宗）1140304