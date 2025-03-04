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台中新光三越氣爆仍有3傷者住院 市府持續關懷

2025/3/4 17:51（3/4 19:01 更新）
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台中新光三越2月13日發生氣爆釀重大傷亡，到4日仍有3名傷者在醫院接受治療，南屯區長林秋萬（右）特別探視住院傷者，並為傷者加油打氣。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月4日
台中新光三越2月13日發生氣爆釀重大傷亡，到4日仍有3名傷者在醫院接受治療，南屯區長林秋萬（右）特別探視住院傷者，並為傷者加油打氣。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中新光三越2月13日發生氣爆釀重大傷亡，台中市民政局今天說，目前尚有3名傷者在醫院接受治療，區公所人員持續每天關懷，也與醫院社工師保持聯繫，提供必要協助至傷患出院。

台中新光三越2月13日發生氣爆案釀4死38傷，民政局說明，其中4名罹難者均已完成告別式，澳門一家也於2月26日搭機返澳門，對於其他傷患，市府民政局與在地區公所持續提供關懷。

民政局長吳世瑋指出，到今天為止，還有3名傷者在醫院接受治療，其中傷勢較重的新光樓管及附近工地顏姓保全尚在台中相關醫療院所接受治療，近日陸續轉一般病房，恢復狀況良好，西屯區長鄭錫禧及南屯區長林秋萬仍持續前往醫院探視關懷並致贈慰問品。

至於因戶籍在外縣市，分別轉院至高雄及台北治療的4名傷者，吳世瑋說，區公所也持續電話關懷，陸續已有3名傷者出院返家，目前僅有1人仍在高雄醫院治療，但恢復狀況良好，近期可望返家休養。

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新光三越氣爆致隔壁工地顏姓保全遭波及，造成左大腿開放性骨折送往林新醫院緊急開刀，來自台南的顏姓保全隻身一人，沒有家人陪伴，連盥洗用具都沒有，吳世瑋獲悉後指示區公所人員協助購買，解決住院的不便。南屯區公所社會課長杜秀貞還送他保溫杯，方便他裝水取用。

南屯區公所說明，目前顏姓保全持續在醫院復健中，公所除不定時電話關懷，每天也會向醫院社服室了解復健情況及生活所需，今天區公所與顏姓保全通話，顏姓保全說很想念拿鐵的味道，林秋萬下午特地買熱拿鐵前往醫院探視他，顏姓保全非常謝謝市府及公所把他當家人般照顧，讓外地在台中打拚的人感到溫暖。（編輯：李淑華）1140304

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