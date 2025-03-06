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中市12日起第2波聯合稽查 鎖定50家大型用氣餐飲業

2025/3/6 12:28（3/6 13:16 更新）
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台中新光三越發生氣爆後，台中市府隨即針對大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，市府6日宣布，12日將啟動第2波聯合稽查，鎖定50家大型用氣餐飲業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月6日
台中新光三越發生氣爆後，台中市府隨即針對大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，市府6日宣布，12日將啟動第2波聯合稽查，鎖定50家大型用氣餐飲業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中新光三越氣爆後，台中市府隨即針對大型百貨商場及量販店展開聯合稽查；中市府今天宣布，12日將啟動第2波聯合稽查，鎖定50家大型用氣餐飲業，預計4月底完成。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成嚴重傷亡，市府隨即針對轄內大型百貨商場及量販店專案聯合稽查後，3月12日將再啟動第2波聯合稽查，目標鎖定每月用氣量超過2000度以上前50家餐飲業，針對消防、建築及天然氣使用安全等事項進行查核。

台中市經濟發展局長張峯源指出，市府2月份針對大型百貨、商場餐飲店稽查結果，相關違規情形多為廚房防火門損壞、出菜口未設置防火門扇、防火性能或防火區劃不符規定等；缺失情形多為部分管線腐蝕及未使用的開關後軟管未拆除封塞、管線及爐具開關閥因使用耗損漏氣等問題。

張峯源表示，考量第1波聯合稽查結果，這次稽查重點將針對「建築空間防火避難設施」、「消防安全設備」、「職場環境安全」、「天然氣管線安全」、「公共意外責任險保單」等項目進行查核，由各主管權責單位分別查處。

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經發局說明，這波稽查對象包含知名婚宴會館及餐館等50家業者，多分布於大里區、西屯區、南屯區、豐原區等大型餐飲業聚集地，採每週2班次方式，首波稽查4家業者，進一步針對場所燃氣設備、天然氣管線、瓦斯偵測器、緊急遮斷設備等用氣安全詳查。

經發局指出，若發現違規事項，將由3家天然氣公司依公用天然氣事業營業章程要求限期改善、停止供氣，或由其他權責單位依建築法、消防法、食品安全衛生管理法及勞動檢查法等法令裁處，全案預計於4月底前完成。（編輯：陳仁華）1140306

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