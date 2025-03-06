嘉義縣市八掌溪岸3/8、9邀賞花 一起聽音樂看煙火

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（中央社記者蔡智明嘉義6日電）八掌溪嘉義縣市交會處兩邊堤岸與高灘地黃花風鈴木、波斯菊綻放，8日、9日嘉義市政府與中埔鄉公所不約而同在此舉辦賞花音樂會邀知名歌手開唱，8日晚上將施放高空煙火，邀民眾同樂。

中埔鄉公所告訴中央社記者，3月8日、9日在忠義橋八掌溪畔舉辦「春嬉風鈴賞花音樂會」，高灘地上波斯花及百日草花已盛開，一旁設有兒童遊戲區及百攤特色市集，適合大、小朋友一起來參加。

中埔鄉公所說，活動連2天晚上都安排演出，第一天邀請藝人許志豪、賴慧如、樂天女孩、AKB48 Team TP，第二天則有金曲歌后吳申梅、杜忻恬、超級偶像6總冠軍李子森、中信兄弟啦啦隊等表演。

此外，8日晚間將施放高空煙火秀，由專業團隊依據今年主題設計執行，在晚上7時30分與9時各施放一次，總施放時間達15分鐘，絕對絢麗奪目到讓人目不暇給。

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嘉義市政府則表示，8日及9日二天也在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，邀請金曲歌后孫盛希、實力派唱將李千娜、新生代人氣歌手艾薇、治癒系歌手梁文音演唱。

嘉義縣市這兩場活動地點就位在八掌溪彌陀映月橋左右兩端，民眾可以穿梭其中，享受視覺與聽覺的雙重饗宴。（編輯：謝雅竹）1140306