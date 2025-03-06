台鐵高雄機廠活化計畫 打造室內全齡遊樂園

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）台鐵高雄機廠變更案審議通過，高雄市副市長林欽榮今天表示，為展現城市區域轉型決心，市府推動台鐵高雄機廠貨車工場活化計畫，將打造室內全齡遊樂園，力拚今年底完工。

台鐵機廠位於原高雄縣、市交界，橫跨鳳山、苓雅與前鎮地區，昔為運輸維修火車車廂打造的封閉場域，如今遷建至屏東潮州，經過多年都市變更審議，終於在今年2月11日審議通過。

林欽榮今天視察更新結構補強作業時指出，近32公頃工業區，未來將變更為特文區、公園與社會福利用地。市府並推動台鐵高雄機廠貨車工場活化計畫，將打造室內全齡遊樂園，力盼今年底完工。

考量高雄天氣炎熱、雨季時民眾無法於戶外活動，及缺乏大型室內外兒少遊樂活動空間下，將台鐵貨車工場改造為半室內外型遊樂園區，整體建築物占地約1.5萬平方公尺，建築高度約15公尺。

林欽榮指出，台鐵機廠內部設施活化利用，除拆除建築物屋頂原有石棉瓦，更換部分區域屋頂板後設置太陽能光電板，也結合歷史導覽面板等打造鐵道歷史教育區，新舊融合，並結合淨零碳排新思維。

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高市府工務局公園處說明，園區內採分齡設計，設施包含多功能幼齡遊戲區、多層網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童籃球場、滑步車兼直排輪練習場、戲水遊戲區等近30項，除了2到5歲幼齡及5到12歲的學齡遊戲設施，其餘均無使用年齡限制，全區無收費。

公園處表示，台鐵高雄機廠工程目前已進行屋頂結構拆除補強作業，公園處將協助進行貨車工場周邊植栽修剪及環境整理作業，期待未來開放時，台鐵機廠展現城市新風貌。（編輯：陳清芳）1140306