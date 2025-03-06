慶祝婦女節 壽山動物園女性、兒童免費入園兩天

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）慶祝3月8日婦女節，高雄壽山動物園今天宣布，3月8、9日2天全國女性遊客與12歲以下兒童可免費入園。園區水豚家族及迷你驢家族今年均增添新成員，也將現身迎接遊客到來。

高雄壽山動物園今天在臉書（Facebook）發文表示，歡慶3月8日婦女節，全國女性遊客及12歲以下兒童於3月8、9日2天均可免費入園。並推薦園區內空中廊道、兒童牧場、獅子廊道等設施，可就近觀察動物日常，並與波爾羊互動。

此外，壽山動物園今年有新生命誕生，水豚家族迎來3隻可愛的水豚寶寶「莉馬」、「莉拉」、「莉松」，迷你驢家族也增添新成員「澎澎」，也將現身迎接遊客。

壽山動物園2022年推動「新動物園運動」，打造舒適水豚山屋，並於友善動物區放大動物活動空間及採混養共生模式，讓迷你驢、迷你馬、羊駝及台灣黃牛有更寬廣舒適的環境。

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來自桃園的母水豚「莉亞」與園區公水豚「芮芮」去年配對組成家庭，今年春節期間有了愛的結晶「莉馬」、「莉拉」和「莉松」3隻小水豚。另外，迷你驢媽媽「花花」和爸爸「史瑞克」也在春節期間迎來新生小驢「澎澎」。

園方說明，動物寶寶分別在水豚山屋及迷你驢展場生活，民眾可到園區拜訪新生動物，也可在3月16日前至壽山動物園臉書粉專指定貼文下方留言獻上祝福有機會抽中好禮。（編輯：龍柏安）1140306