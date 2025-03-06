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高島屋停車場改商場 北市府：核准有憑有據

2025/3/6 18:22（3/6 18:51 更新）
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台北市都市發展局長簡瑟芳（中）、建築管理工程處長虞積學（左）、停車管理工程處長劉瑞麟（右）6日針對大葉高島屋5樓停車場變商場議題接受聯訪，簡瑟芳指出，此案為有憑有據核准，可取得變更適用執照。中央社記者劉建邦攝 114年3月6日
台北市都市發展局長簡瑟芳（中）、建築管理工程處長虞積學（左）、停車管理工程處長劉瑞麟（右）6日針對大葉高島屋5樓停車場變商場議題接受聯訪，簡瑟芳指出，此案為有憑有據核准，可取得變更適用執照。中央社記者劉建邦攝 114年3月6日
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（中央社記者劉建邦台北6日電）媒體報導大葉高島屋5樓停車場變商場，引發疑慮。台北市都發局表示，業者在2022年尋求立委協助開協調會，市府後續認為符合多目標使用辦法，才核准5樓改為商場，程序有憑有據。

台北市都市發展局長簡瑟芳、建築管理工程處長虞積學、停車管理工程處長劉瑞麟今天下午在北市府會議室針對大葉高島屋5樓停車場變商場議題接受聯訪。

簡瑟芳說，此案開發單位高島屋在1990年向市府申請依獎勵投資興建停車場，土地包含私有97%、市有3%，當時市府核准後有簽訂投資企劃書，要求須整棟樓地板2/3要為停車場，1/3才能當商場。

她表示，業者興建後把商場設在地下一樓到4樓及12樓，但業者在2010年主張公共設施是全棟負擔，且各樓層都有設停車場車道，認為公共設施不能列為商場面積，要求扣除公設後並爭取5樓和6樓當商場。

她指出，前市長郝龍斌任期，因當時中央法規規定不清，市府後續詢問中央，針對此案商場及公設面積的算法，內政部回文因公共設施態樣多，應提實際狀況及案例才能解釋，經把中央意見轉給業者，業者就未再向市府申請，業者當時確實曾爭取5、6樓要當商場。

簡瑟芳表示，業者在2022年也就是前市長柯文哲任期，提出5樓與12樓對調，市府當時認為未涉及商場和停車場計算比例，所以同意，但業者後續主張認為5樓、6樓應是商場，就如議員提及，時任副市長彭振聲曾召開2次會議討論，但討論方向認為此案涉中央法規，還是要請中央解釋，當時市府並未同意與否。

她說，業者認為因公共設施用地多目標使用辦法屬中央法規，2022年4月尋求立法委員協助開協調會，討論如何計算商場及停車場公設面積，市府有派員參加，後續依協調會提出計算方式，也認為符合多目標使用辦法，市府因此就核准。

簡瑟芳表示，業者申請把5樓變為商場，增加樓地面積約5202平方公尺，至於市府最後會核准，是因中央民代針對檢討方向召開協調會，建議要依原核准總樓地板積拆分商場及停車場所有公共設施。

媒體詢問百貨6樓目前未開放，市府後續如何因應。虞積學說，此案核定內容是5樓停車場變更商場，6樓應維持停車場，後續獲報就派人稽查，若違規就依建築法開罰。

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媒體追問是否仍有類似案件及對此案後續處理，劉瑞麟指出，目前僅此件；簡瑟芳指出，經相關單位爬梳彙整所有資料，此案是有憑有據核准可取得變更。

依北市府提供現場拍攝公文，協調會時間在2022年4月，由民進黨立法委員林岱樺主持及蓋章。（編輯：張銘坤）1140306

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