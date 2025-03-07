南投推「好孕卡」 補助5000元給孕婦搭計程車

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投縣府8日起開放「好孕卡」線上申請，孕婦可搭乘9大車行、3800多輛合作計程車到醫院產檢，每次懷孕補助5000點（元），單趟最高補助250元，上下車一端須在中彰投。

體貼孕婦、產婦，南投縣政府今天召開記者會宣布推出「好孕卡」，滿足產檢、生產、回診、嬰幼兒預防保健等乘車需求，明天起開放網路申請，設籍孕產婦每次懷孕獲補助5000點（元），1趟車資最高補助250元，須搭合作計程車，且上下車一端在台中、彰化或南投。

南投縣社會及勞動局表示，為提供孕婦友善交通與便利，規劃孕期到預產期次日起算90天內搭乘合作計程車車資補助，孕婦須設籍南投縣，或配偶為設籍南投縣民的非中華民國籍孕婦，申請時須為懷孕中，並於今年1月1日後分娩，且中途未遷出設籍。

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社勞局表示，請孕產婦進入南投縣政府「網路e櫃檯」網路申辦，「好孕卡」限本人搭車使用，同輛車使用同張卡片當天交易次數上限2次，單趟補助上限250元，以「好孕卡」感應支付，超出的車資需自行支付。

下月將生產的李姓孕婦說，家住草屯鎮，大部分由丈夫載至台中市亞洲大學附屬醫院產檢，懷孕期間幾次急診，丈夫要專心開車載她就醫，無法在後座陪她，甚至到急診室後，丈夫還要去找車位，但此時很需要有人握著她的手，很高興縣府推出這項貼心措施。（編輯：郭諭儒）1140307