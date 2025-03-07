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路透：美擬對中國製造、註冊船隻收泊港費 可能波及長榮海運等業者
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海生館鳳頭海鸚鵡JOJO轉大人 迎首次繁殖季

2025/3/7 13:45（3/7 14:06 更新）
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屏東國立海洋生物博物館表示，2024年出生的鳳頭海鸚鵡JOJO即將迎接鳥生首次繁殖季，可以看到JOJO嘴喙已開始逐漸變黃。（屏東國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月7日
屏東國立海洋生物博物館表示，2024年出生的鳳頭海鸚鵡JOJO即將迎接鳥生首次繁殖季，可以看到JOJO嘴喙已開始逐漸變黃。（屏東國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月7日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）每年4至6月是鳳頭海鸚鵡繁殖季，期間羽色將從全黑轉為艷麗；海生館表示，去年出生的鳳頭海鸚鵡JOJO將迎接鳥生首次繁殖季，嘴喙已轉黃，十分關注牠「轉大人」。

屏東國立海洋生物博物館今天發布新聞稿表示，隨著每年4至6月繁殖季來臨，海生館內鳳頭海鸚鵡們也早已準備好在特別時刻大顯身手，從原本黝黑體色蛻變為羽色艷麗模樣，以最迷人姿態迎接愛情到來。值得期待的是，去年才剛出生的鳳頭海鸚鵡JOJO將首次迎接繁殖季，對牠來說會是一次特別經歷，也讓海生館飼育員們十分關注牠「轉大人」。

海生館說明，每到繁殖季，海生館展示缸中的鳳頭海鸚鵡們會從全黑羽毛轉變為華麗雪白面容，鳥喙變得更為厚實鮮豔，並長出2道金黃色冠羽，展現非凡氣質。美麗變化不僅體現在羽毛上，牠們行為也將發生改變。海鸚鵡會開始展現求偶行為，除了雙腳不停踩踏著舞動步伐、高唱情歌，也會用拍打雙翅來表現自己濃濃愛意，展現自己最迷人一面。

海生館指出，去年出生的鳳頭海鸚鵡JOJO，因可愛外表及學習游泳時逗趣姿態，在社群媒體上擄獲許多網友的心。JOJO也即將在今年迎來牠「鳥生」第一次繁殖季，目前可以看到JOJO嘴喙已開始逐漸變黃。飼育員們也密切關注並細心照護每隻生物，確保牠們健康與狀態。

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海生館提及，鳳頭海鸚鵡對於巢穴選擇也非常有獨特性，牠們喜愛在陡峭岩石或懸崖上的洞穴築巢，透過地形增加巢穴隱密性，也藉由較高的地勢輔助飛行。為了讓海鸚鵡能在展示區內更自然地繁殖，海生館依照海鸚鵡野外習性，模擬懸崖造景，並鑿出一個個巢穴讓海鸚鵡可以安心繁衍下一代。

海生館每天上午10時進行鳳頭海鸚鵡餵食解說活動，透過解說員及飼育員解說互動，讓遊客更深入了解鳳頭海鸚鵡行為及生態環境。除了觀賞鳳頭海鸚鵡，海生館表示，每天提供「魚你同行」後場探秘體驗，讓遊客近距離觀察鯊魚寶寶等海洋生物成長過程，深入探索海洋生命奧秘。（編輯：郭諭儒）1140307

#國立海洋生物博物館
#海生館
屏東國立海洋生物博物館2024年出生的鳳頭海鸚鵡JOJO，小時候為全黑樣貌，因可愛外表及學習游泳時逗趣姿態，在社群媒體上擄獲許多網友的心。（屏東國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月7日
屏東國立海洋生物博物館2024年出生的鳳頭海鸚鵡JOJO，小時候為全黑樣貌，因可愛外表及學習游泳時逗趣姿態，在社群媒體上擄獲許多網友的心。（屏東國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月7日
每年4至6月是鳳頭海鸚鵡繁殖季，屏東國立海洋生物博物館表示，館內的鳳頭海鸚鵡會從全黑羽毛轉變為華麗雪白面容，鳥喙變得更為厚實鮮豔，並長出2道金黃色冠羽，展現非凡氣質。（屏東國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月7日
每年4至6月是鳳頭海鸚鵡繁殖季，屏東國立海洋生物博物館表示，館內的鳳頭海鸚鵡會從全黑羽毛轉變為華麗雪白面容，鳥喙變得更為厚實鮮豔，並長出2道金黃色冠羽，展現非凡氣質。（屏東國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月7日
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