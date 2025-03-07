屏東高士部落民族植物專書 傳承南排灣文化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）林保署屏東分署與高士部落合作，今天在分享會介紹「恆春半島的植物秘境-高士佛」專書；主講人楊智凱分享，出版過程中不僅記錄民族植物應用，也透過工作坊傳承南排灣文化。

林業及自然保育署屏東分署與屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會合作，今天在屏東縣青年旅創基地辦理「探索恆春半島植物秘境寶藏-講座沙龍暨專書分享會」，由屏東科技大學森林系助理教授楊智凱主講，包括屏南社區大學、部落解說員及在地民眾等約50人參與。

林保署屏東分署表示，專書「恆春半島的植物秘境-高士佛」融合高士部落民族文化、歷史文獻、植物學知識等內容，介紹台灣民族植物與其應用，深入了解台灣生物多樣性，不僅是對自然的探索，也是對文化和知識的傳承。

「傳統知識就是部落生活」，楊智凱會中分享，去年台東小米粽中毒案，發生送驗克蘭樹葉遭誤以為血桐插曲；有看書就不會出錯，克蘭樹葉常用來包阿粨或吉拿富，蒸煮完對食物香氣也有加分，而血桐則有耆老用以潔牙。

楊智凱再舉金線蓮為例，早在1938年日本植物學家山田金治就記載，觀察到部落中以金線蓮茶為孩童退燒；說明了傳統科學走在西方科學前，且不用花大錢作驗證、以經驗實證，vuvu（長輩）講的事是書中重要紀錄。

楊智凱說，文化傳承也是此書重要意義。另外，楊智凱指出，書籍主軸為南排灣族人與植物互動關係，包含食用、宗教、清潔、觀賞等用途植物，但研究過程不僅梳理民族植物，也同時梳理恆春半島文化軸線。

恆春半島文化軸線也讓楊智凱思考旅遊形態，他表示，墾丁近年來旅遊人數下滑，若能串連文化景點，重新想像國人旅遊方式，或許能開啟新發展。

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林保署屏東分署表示，高士部落位於恆春半島核心地帶，擁有獨特生物多樣性與豐富植物資源，不僅是南北植物交匯、東西植物交流熱點，也是當地人民生產與生活重要依據。高士佛（kuskus）及其周圍低海拔原始森林，保護了70多種稀有植物，成為保護與研究重點。

林保署屏東分署提及，在分署與屏科大支持與輔導下，高士部落自2022年底起已成功調查341種植物，並記錄出18種與高士佛相關的命名植物。這些努力展現了部落對於傳統知識的保存與創新發展，形成了具韌性的社區，並為混農林業與國際接軌開創了先例。（編輯：黃名璽）1140307