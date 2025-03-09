基隆百福車站無障礙電梯3/10封閉更換 估6月完工

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市百福車站出口1（近實踐橋）設有無障礙電梯，但因電梯主體結構為玻璃採光，電梯也未設置通風設備，電梯機板易過熱故障，市府明天起封閉這處電梯更換，預計6月完工。

民進黨基隆市議員曾怡芳今天表示，百福車站這處電梯曾在民國112年發生民眾受困案，她也不時接到民眾反映電梯突然停擺，經邀集相關單位會勘後，發現原因在於電梯主體結構為玻璃採光，且電梯無設置通風設備，每當太陽一曬溫度過高，使得電梯機板過熱故障，長久下來對通勤民眾影響甚大。

曾怡芳說，這處電梯每次故障報修，都要等待好幾天才能修復，她在112年邀集工務處會勘，並將民眾針對周邊相關設施陳情案與工務處討論後，工務處決定更新電梯，並加強對電梯主結構防護。

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基隆市政府工務處今天表示，七堵區百福車站出口1（近實踐橋）設有無障礙電梯，並以人行陸橋連接百福車站，為提供民眾更舒適通勤環境，工務處編列新台幣365萬元改善。

工務處指出，除將汰換無障礙電梯外，也會針對電梯主結構加強隔熱、防水，另出口1因周邊地形空曠，易有潑雨情形，造成無障礙電梯故障及人行陸橋積水，也將在陸橋側邊加裝擋雨板，工期預估約3個月，施工期間民眾可改利用出口3（長安街）無障礙坡道進出百福車站，工程預計6月完成。（編輯：李錫璋）1140309