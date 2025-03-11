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基隆某分校女輔導員遭控言語霸凌 市府調查

2025/3/11 15:07（3/11 15:16 更新）
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基隆市一所專門提供弱勢生住宿型分校謝姓女輔導員（圖），遭指控對同事和學生言語霸凌，已達不適任。對於同事指控，謝女逐一駁斥，並表示片面針對性強烈，並非完整過程，教育處已要求校方調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月11日
基隆市一所專門提供弱勢生住宿型分校謝姓女輔導員（圖），遭指控對同事和學生言語霸凌，已達不適任。對於同事指控，謝女逐一駁斥，並表示片面針對性強烈，並非完整過程，教育處已要求校方調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月11日
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆某專門提供弱勢生住宿型分校的謝姓女輔導員，遭指控對同事及學生言語霸凌已達不適任。謝女反駁指控，稱都是片面針對性強烈。基隆市教育處表示，已要求校方調查。

4名員工在無黨籍基隆市議員呂美玲陪同下，出面指控謝女。其中，同事A指出，謝女身上有刺青，有陣子常穿露背裝隱約露出胸部，他擔心會引起學生性衝動。

同事A表示，學校一對情侶因交往而學習成效變差，謝女竟要男學生在所有學生集合時當著女學生面前提出分手，男學生泣不成聲反映不想再住宿，經安撫許久才平靜下來。

同事A指出，謝女不只對學生，女同事要請婚假，因謝女要代班，竟對女同事飆罵三字經，女同事受不了隔年離職。

同事B說，謝女曾對這名請婚假的女同事開罵，聲音大到學生都出來看，誇張行徑令循規蹈矩的同事感到不平。

同事B表示，謝女會在LINE群組臨時請假，一下子要請3小時，隨後又改4小時，後來又請假1天；只要意見不合，謝女就會在LINE群組飆罵。

同事A說，謝女日前曠職造成大家困擾，這已是她第2次曠職，寒暑假到校時，謝女有時還會從上午9時睡到上午11時，有次他與同事交談，謝女竟喝叱「我在睡覺不要那麼大聲」。

同事C指出，謝女去年寒假要前往學生家庭訪視未到，卻申請輔導費用新台幣600元，東窗事發後，謝女又說有請男同事載她去訪視，還要求男同事說謊。

對此，謝女表示，刺青位置衣服都能遮蓋到，她不喜歡曬到太陽，即便夏天都會穿長袖，通常短暫在室內才會脫去穿外套，只要學生與她討論刺青，她的答案都是請學生30歲過後才能刺青。

謝女否認要求男學生分手，她指出，反倒是男學生很後悔沒聽話；至於婚假部分，她只是了解請假期間是否會影響排班，沒有飆罵三字經。

此外，謝女說，她沒有曠職，請假程序都是完整，且都是事前提出請假符合勞基法；至於睡覺部分，每4小時會有半小時休息時間；關於訪視部分，她認為有完成，但同事一直要她請事假，最後她請了事假，而600元費用是給了載她去訪視的男同事。

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謝女表示，若同事不盡責，她試著討論但對方不友善，當然她的回應也不會友善，並會指出事實，不能說是「罵」，且同事的錄音都是片面且針對性強烈，並非完整過程。

基隆市教育處今天指出，接獲陳情後已責成學校每週記錄謝女工作情形，作為日後考核依據。針對謝女疑似職場霸凌、不當管教及詐領費用，也請學校調查，並將報告移送政風單位。另已要求校方立即依法評估調整謝女職務，並針對是否有管理疏失確實檢討，1週內提出報告。（編輯：戴光育）1140311

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