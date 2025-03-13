邀台積電設廠 苗縣：推動3處科學園區開發

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）台積電董事長魏哲家日前表示，要在台灣增設生產線，有大量土地設廠需求。苗栗縣政府今天表示，正積極於竹南科學園區周邊規劃推動開發3處科學園區，力邀台積電進駐。

苗栗縣政府透過新聞稿表示，縣府團隊全力支持國家半導體產業發展，配合推動「桃竹苗大矽谷推動方案」政策，積極在竹南科學園區周圍規劃3處、共約660公頃的科學園區。

縣府工商發展處說明3處科學園區開發進度，其中「竹南科學園區東側產業園區」預計今年底完成都市計畫變更，縣府將以區段徵收開發，可取得約5公頃園區事業專用區土地。

其次「頭份交流道附近產業園區」正進行可行性評估中，預計今年下半年啟動都市計畫個案變更程序，其中頭份交流道西側農業區變更後，以區段徵收開發方式約可取得17公頃的園區事業專用區土地。

另外「擴大竹南科學園區」部分，工商發展處指出，目前可行性評估已進入期末階段，預計今年上半年完成，縣府同步向國家科學及技術委員會爭取列為重大建設計畫，以啟動新訂擴大都市計畫程序。

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縣府表示，目前積極爭取國科會認定3處科學園區為重大建設範圍，以利辦理新訂擴大都市計畫及土地變更程序，加速土地取得及開發。

縣府強調，苗栗縣北銜竹科，南臨中科，縣內既有竹南科學園區及銅鑼科學園區，交通區位便捷；此外水電資源方面，有鯉魚潭、明德、永和山水庫及通霄發電廠，竹南至苑裡外海有多處離岸風電電廠，縣府目前也積極發展氫能電廠，足具投資設廠潛力，盼力邀台積電設廠，協助科技產業深根台灣，強化國家科技戰略地位。（編輯：林恕暉）1140313