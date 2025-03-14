清明節連假 南迴和東海岸及花東縱谷公路多處交管

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）因應清明節4天連假疏運，台東南迴公路、東海岸台11線、花東縱谷台9線等3條進出台東主要公路將實施交管措施，或是規劃替代道路。

公路局南區養護工程分局今天公告表示，因應今年清明連續假期，4月3日至6日實施清明連續假期交通疏運計畫。預估4月3至4日為返鄉及旅遊高峰，4月5至6日為收假高峰。

南區養護工程分局表示，台9線（南迴公路）金崙風景區、多良火車站路段，台東縱谷台9線初鹿牧場、金城武樹附近與台9線與台20甲線路口（池上街道）、關山街道）以及東海岸台11線的小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，清明連假已規劃完成相關交通管制和包括規劃替代路線。

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南迴公路部分路段是2車道縮減為1車道路，規劃用路人提早匯流避免爭道延滯。

南區養護工程分局呼籲民眾，清明連假前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，或多使用大眾運輸工具。（編輯：郭諭儒）1140314