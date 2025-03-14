加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
愷愷案兒盟社工上銬移送 監察院糾正警政署北市警局
首頁 / 地方

清明節連假 南迴和東海岸及花東縱谷公路多處交管

2025/3/14 11:10（3/14 11:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因應清明節4天連假，台東南迴公路、東海岸台11線、花東縱谷台9線等3條進出台東主要公路將實施交通管制。圖為南迴公路多良火車站路段。中央社記者盧太城台東攝 114年3月14日
因應清明節4天連假，台東南迴公路、東海岸台11線、花東縱谷台9線等3條進出台東主要公路將實施交通管制。圖為南迴公路多良火車站路段。中央社記者盧太城台東攝 114年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣14日電）因應清明節4天連假疏運，台東南迴公路、東海岸台11線、花東縱谷台9線等3條進出台東主要公路將實施交管措施，或是規劃替代道路。

公路局南區養護工程分局今天公告表示，因應今年清明連續假期，4月3日至6日實施清明連續假期交通疏運計畫。預估4月3至4日為返鄉及旅遊高峰，4月5至6日為收假高峰。

南區養護工程分局表示，台9線（南迴公路）金崙風景區、多良火車站路段，台東縱谷台9線初鹿牧場、金城武樹附近與台9線與台20甲線路口（池上街道）、關山街道）以及東海岸台11線的小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，清明連假已規劃完成相關交通管制和包括規劃替代路線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南迴公路部分路段是2車道縮減為1車道路，規劃用路人提早匯流避免爭道延滯。

南區養護工程分局呼籲民眾，清明連假前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，或多使用大眾運輸工具。（編輯：郭諭儒）1140314

清明
花蓮清明返鄉專車 3/12採實名制開放網路訂票台中市推清明掃墓免費接駁專車 15日起跑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：