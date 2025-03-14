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新北貴子坑溪河川環境營造 第2標拚115年完工

2025/3/14 12:39
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（中央社記者趙敏雅新北14日電）貴子坑溪河川環境營造第2標工程今天開工，新北市長侯友宜表示，除了要改善貴子坑溪流域生態環境，也將打造5座特色公園，希望工程在民國115年底如期如質完工。

貴子坑溪河川環境營造計畫共分為3標，總經費約25億元，起自機捷A6泰山貴和站至泰林路旁公園，將建設3.26公里河廊，包含11處公園綠地。

侯友宜上午在貴子坑溪河川環境營造計畫第2標開工典禮致詞時說，貴子坑溪是貫穿新莊跟泰山的溝渠跟水環境，過去長年惡臭，常有垃圾漂浮，在塭仔圳重劃過程，貴子坑溪整治是最重要的自然環境生態工程。

侯友宜指出，貴子坑溪長達3.26公里，第2標工程總長約1.4公里，工程經費達新台幣3.3億元，包含1處綠園水岸步道及5處特色公園，有水岸步道、景觀大草原、兒童遊戲區及庭園空中步道等，打造兼具文化、運動、景觀與遊憩功能的親水空間。

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侯友宜說，工程設計理念取自當地歷史記憶，將灌溉、戲水、梯田景觀等轉為水岸公園風貌，同時改善原有3面光河道，導入深潭、淺灘及緩流等多元水域環境，並引進明志科技大學旁山溝及十八份坑溪水源，淨化水質、打造自然棲地。

新北市政府水利局長宋德仁指出，第1標工程中長約3.9公里的地下疏洪箱涵，可提升暴雨期間的通洪能力降低水患風險，平時則截流污水改善水質並減少異味。此外，公園內將設置滯洪池、草溝、花園及雨水回收系統，落實基地保水、加強水資源有效利用。（編輯：龍柏安）1140314

侯友宜
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