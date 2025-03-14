台南白河林初埤木棉花季開幕 迎盛開美景

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（中央社記者張榮祥台南14日電）曾被譽為全球最美花道之一的台南市白河林初埤木棉花道，目前花開已8成，台南市長黃偉哲今天宣布木棉花季開幕，預估下週迎來盛開美景。

黃偉哲今天指出，白河林初埤木棉花道是全台知名景點，是網紅及民眾流連忘返的打卡點，白河賞木棉、東山喝咖啡，讓遊客共享美好春日時光。

白河林初埤木棉花道全長866.5公尺，每年吸引大量遊客與攝影愛好者朝聖。今年初氣候寒冷影響，木棉花開花時程稍有延遲。

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今年木棉花季預定3月15日至30日舉辦系列活動，涵蓋定點導覽解說、愛地球贈樹苗、木棉音樂饗宴（街頭藝人表演）、按讚贈好禮等。舊鐵道更設有美食攤販，讓遊客賞花之餘，也能品嚐在地小吃。

在交通管制方面，假日期間南90線木棉花道路段僅供小客車單向通行，禁止設攤，車輛可停放於大竹停車場，或選擇管制區外周邊道路沿線停車，或搭乘免費接駁專車進入花道。（編輯：郭諭儒）1140314