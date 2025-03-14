傳承客家文化、關懷長輩 埔里客協啟動社區巡演

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）傳承客家文化並關懷社區長輩，埔里鎮客家文化發展協會成立歌謠班、舞蹈班投入社區服務，今年更獲經費支持擴大巡演，讓更多非客籍民眾認識客家語言與文化，並展現族群共融。

埔里鎮公所今天發布新聞稿表示，埔里鎮人口將近8萬人，其中客家族群逾2萬人，是縣內客家人口最多鄉鎮，但隨著世代更迭，年輕人逐漸減少使用客家語，傳統文化傳承面臨挑戰，埔里鎮客家文化發展協會透過舞蹈班、歌謠班，傳承客家文化及展現對長者關懷。

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埔里客協理事長李春振表示，協會今年獲經費挹注，啟動「客愛埔里」愛心關懷活動，擴大舉辦社區巡演總計10場次；關懷對象多為60歲以上甚至80歲長輩，志工群今年1月加強集訓，2月於鐵山社區據點首演，今天在新落成的珠仔山社區據點再次演出，包含客家傳統歌謠、客家舞蹈，並融入簡易客語與民俗文化教學。

埔里鎮長廖志城說，埔里客協傳承客家文化，往年在仁愛公園辦成果展，今年則深入社區、學校，這次透過社區關懷巡演，讓長輩感受愛心與關懷，也讓客家文化持續在社區綻放光芒，公所預計今年9月13日與埔里客協在埔里藝文中心舉辦公益展演。（編輯：郭諭儒）1140314