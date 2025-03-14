2025高雄智慧城市展20日登場 AI應用最夯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄14日電）「2025高雄智慧城市展」20至22日在高雄展覽館舉行，現場500個攤位涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等應用方案。預計吸引逾4萬人，可為廠商帶來合作商機。

高雄市副市長林欽榮今天出席展前記者會致詞表示，去年展會吸引21國、150家廠商參展，參觀人次達4萬。今年展會將展出最尖端、最新穎的人工智慧AI，在此主軸下呈現物聯網、智慧治理、智慧醫療、淨零循環的最新技術。

林欽榮接受媒體聯訪說，高雄智慧城市的成熟解決方案在今年成功輸出海外，菲律賓武端市與資拓宏宇公司將就交通、救災應變中心規劃案簽約；還有先進醫資「雄健康」與美國加州佛雷斯諾市簽約。

台灣智慧城市產業聯盟會長簡志誠說，智慧城市論壇暨展覽自2014年創辦以來，已發展成全球指標性智慧城市展覽，也是亞洲最具規模的物聯網產業盛會。今年以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，藉由創新科技落實智慧與淨零城市的各種可能性，也帶動南部產業升級契機。

透過 Google News 追蹤中央社

此次展會匯集包括中華電信、中鋼集團、中油、日月光、台電、金屬中心、中保科技、宏碁智通、遠傳電信、電信技術中心、華電聯網、叡揚等企業，以及南部地區16家醫院等展示最新智慧科技方案。

此外，高市府在展覽中也設「高雄市政主題館」，展示各局處智慧治理應用與創新成果，其中「智慧高雄AI燈塔計畫」將建立高雄主權AI系統，打造城市級的生成式AI平台，應用交通管理、災害防治等領域。（編輯：孫承武）1140314