中石化小港廠人為疏失排黃煙 最高恐遭罰2千萬

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（中央社記者張已亷高雄16日電）中石化小港廠今天下午試車過程因氧化氮去除器操作異常，導致黃橘色氮氧化物由管道排出。高雄市環保局表示，異常排放已停止，後續將可依違反空污法開罰最高新台幣2000萬元。

高雄市政府環保局表示，AI雲端監視系統下午1時10分許發現小港區臨海工業區有空污異常排放情形，經查為中國石油化學工業開發股份有限公司小港廠空污防制設備操作溫度過低所致。

環保局指出，該公司其他基本化學材料製造程序（M05）為產製「環己酮肟」，在試車過程中因氧化氮去除器操作異常，造成黃橘色氮氧化物由P501管道排放。

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環保局表示，因廠方未維持防制設備正常運作，是人為疏失，將依違反空氣污染防制法第23條規定開罰10萬元至2000萬元，另外，依物質安全資料，氮氧化物在高濃度下為有刺激性味道氣體，經派員在下風處監測，確認相關數值均符合空品標準。

環保局發布新聞稿指出，目前風向主要為北風，污染物往海面上擴散，雖異常排放已在下午1時41分許停止，但下風處，民眾仍需隨時注意空品變化，做好個人防護，並呼籲業者加強廠內自主管理，若民眾發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線（07-7317600）或1999，共同維護空氣品質。（編輯：李淑華）1140316