建輝輪基隆港漏油 多艘船舶沾附油汙

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）停泊在基隆港貨櫃輪「建輝輪」昨加油作業時不慎漏油，約100公升重油流入港區，造成挪威郵輪天空號等多艘船舶沾附油汙，現場已布設攔油索，今天加大量能清洗受影響船舶。

基隆港務分公司昨天下午5時40分接獲通報，靠泊東10碼頭的建輝輪疑排放油汙。經基隆市環保局人員到場了解，建輝輪在油駁接管作業時不慎發生漏油，立即停止作業，漏油量約100公升，立即布設攔油索防止油汙逸散。

經港務公司初步統計，目前有3艘引水船沾附到重油，將由技師評估引擎性能，3艘引水船後續也需上架檢修，另停靠在東8、東9和東11碼頭的船舶也已取消開船，待船身油汙清理完成後再出發前往下一港口。

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至於停泊在東2、東3碼頭的挪威郵輪天空號船身也受到汙染，經基隆港務公司上午召開緊急應變會議後，將安排優先清理，預計晚間6時離港。基隆港務分公司表示，預估離港時程不會受到影響，另其他受到汙染的船舶，港務公司也將加大清理量能。

基隆港務公司安排高壓水車在中午12時抵達現場，配合化油劑及吸油棉處理天空號船身油汙，郵輪公司也安排3名船員登上港公司清潔船，協助清除郵輪海測油汙，預計下午4時完成清潔作業。另外，建輝輪船東已坦承疏失，表達會負責賠償並接受相關罰則，並已簽下切結書。（編輯：孫承武）1140317