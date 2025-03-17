北市小內閣改組 蔣萬安：沒有蔣家軍只有台北隊

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）北市小內閣改組，市長蔣萬安今天被問及是否為備戰2026選舉調整「蔣家軍」時表示，「沒有蔣家軍，只有台北隊」，市府有資歷完整的人，也要納入年輕人及女性的聲音。

台北市長蔣萬安今天出席「114年度市長與里長有約－中正區」里長座談，會前聯訪被問及小內閣改組，包含媒體人余祥接任觀傳局長，另名媒體人魏汶萱出任副發言人，體育局長王泓翔則在世壯運前夕轉任參事等。

蔣萬安說，魏汶萱在媒體事務方面非常專業及很有經驗，延攬她進入市府團隊，希望強化各項政策溝通與對話；蔣萬安並說，他在立院也跟魏汶萱接觸過，相信她的加入能加強說明各項市政推動以及建設。

媒體追問找來魏汶萱及余祥是否是希望備戰「蔣家軍」為2026選舉準備，蔣萬安說，「沒有蔣家軍，只有台北隊」，市府團隊有經驗豐富、資歷完整的人，同時也要納入年輕的衝勁，以及女性的聲音，爲團隊注入活力、創意與執行力。

媒體詢問發言人殷瑋接下來要擔任研考會主委，是否已討論過備戰2026的形象與民調問題，蔣萬安說，「你們想像力真的太豐富了」，小內閣調整人事，用人唯才、適才適所。每個人發揮專業及經驗，協助市府團隊推動各項政策。

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另外，雙北世壯運將登場，但體育局長異動，被解讀為陣前換將；蔣萬安表示，世壯運是整個北市府共同的事情，不只體育局，大家都全力以赴，一定會讓賽事順利成功。

有議員解讀這一波人事調動為「戰鬥內閣」，蔣萬安重申，市府團隊就是爲市民奮鬥，過去兩年拚出了大巨蛋經濟、捷運六線齊發、大都更時代、正成長生育率等，持續爲所有市民打拚。（編輯：蕭博文）1140317