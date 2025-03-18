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圖輯／三月雪來了 玉山合歡山司馬庫斯成銀白世界
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武陵農場降雪 地面踏雪足跡宛如童話故事場景

2025/3/18 10:55（3/18 11:06 更新）
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武陵農場18日上午降雪，白雪覆蓋地面，民眾踏雪留下的足跡，宛如童話故事中場景。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月18日
武陵農場18日上午降雪，白雪覆蓋地面，民眾踏雪留下的足跡，宛如童話故事中場景。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）強烈大陸冷氣團發威，台中市和平區武陵農場內海拔較高的登山口以及茶園區，今天上午8時左右降雪，目測積雪約5公分，地面踏雪足跡一個接一個，宛如童話故事般場景。

中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團加上水氣充足，各地3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪可能，前往山區留意路面結冰及道路濕滑。

武陵農場茶園區以及登山口恰好位於海拔約2100至2200之間，武陵農場人員告訴中央社記者表示，上午約8時許開始降雪，雪下了約1個多小時。

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皚皚白雪覆蓋在武陵農場內步道、欄杆、階梯以及小木屋的屋頂，放眼望去，原本碧綠的農場成了銀白的雪世界，地面上滿是民眾踏雪走過留下的腳印，一個接著一個，宛如童話故事中場景，充滿童趣。

武陵農場櫻花季已經落幕，目前桃花綻放上陣，農場人員指出，桃花區位於露營區登山口下方、海拔較低，並未受到下雪影響，目前依然在枝頭豔麗綻放。（編輯：郭諭儒）1140318

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武陵農場18日上午降雪，白雪覆蓋地面、欄杆處，成了銀白色的雪世界。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月18日
武陵農場18日上午降雪，白雪覆蓋地面、欄杆處，成了銀白色的雪世界。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月18日
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