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彰化高接梨穗受損現金救助 每公頃6.2萬元

2025/3/18 12:11（3/18 13:01 更新）
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受低溫影響，彰化縣內高接梨穗受損，縣府18日指出，由於受損面積已達天然災害現金救助標準，呼籲損失率達20%以上農民，可向鄉鎮公所提救助申請，每公頃可獲救助金6萬2000元。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月18日
受低溫影響，彰化縣內高接梨穗受損，縣府18日指出，由於受損面積已達天然災害現金救助標準，呼籲損失率達20%以上農民，可向鄉鎮公所提救助申請，每公頃可獲救助金6萬2000元。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣18日電）低溫影響，彰化縣內高接梨穗受損；縣府指出，由於受損面積已達天然災害現金救助標準，呼籲損失率達20%以上農民，可向鄉鎮公所提救助申請，每公頃救助金額度為6萬2000元。

彰化縣二林鎮、竹塘鄉及溪州鄉為縣內種植高接梨區域；縣府農業處今天發布新聞表示，今年1月至2月受寒流低溫影響，高接梨穗受損面積已達農業天然災害現金救助標準，農業部公告彰化縣為低溫天然災害現金救助及低利貸款地區。

彰縣府農業處說明，現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定額度為標準，損失率達20%以上者，即可向土地所在地鄉鎮公所申請現金救助，高接梨穗每公頃救助額度為新台幣6萬2000元。

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縣府農業處指出，符合資格農民從今天起至3月31日，持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向鄉鎮公所申報。

農業處說明，近年來天氣異常，農民所種植農作物如有災損情況，請先向公所通報，農業處彙整轄內各鄉鎮市災損情形後，會邀集台中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組確認災損情形，函報農業部爭取救助。（編輯：郭諭儒）1140318

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