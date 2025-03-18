桃市會稽國小校長抖音喊兩岸一家親 教育局將議處

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園有員警稱中國是祖國，今天又有會稽國小校長遭爆料在抖音上發表我愛中國、兩岸一家親等言論；教育局表示，已派員入校訪談查察，將就校長涉不當言行提校長成績考核會議處。

桃園市政府警察局中壢分局葉姓員警在社群平台用簡體字註冊帳號，並註明自己的身分及「我是中國人」、「我愛祖國」（簡體字）等言論照片，分局昨天晚間表示將追究行政責任，若涉不法將依法究辦。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天表示，接獲家長投訴，桃園會稽國小校長鄭家興也在抖音上化名「超級貝克漢」，並發表一連串「我愛你中國」、「兩岸一家親」等親中言論，質疑這些言論會影響學生。

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桃園市政府教育局表示，5日接獲反映後函請鄭家興說明，稱抖音是個人及家庭休閒娛樂使用，相關言論是抖音官方模版及標籤使用，為在累積平台積分來開通活動福利，但從未改變國家認同。

教育局表示，已告誡校長應謹言慎行，並於13日派員入校訪談查察，後續將就校長涉不當言行提校長成績考核會議處。（編輯：林恕暉）1140318