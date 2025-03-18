加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟報告揭中國操弄資訊手法 用大量假網站、雇網紅「洗白」
首頁 / 地方

浮洲非營利幼兒園動土 侯友宜拚8年任內設300班

2025/3/18 18:01（3/18 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（2排左5）18日主持板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程動土典禮指出，未來完工後，將成為新北市第2座規模最大的非營利幼兒園。中央社記者王鴻國攝 114年3月18日
新北市長侯友宜（2排左5）18日主持板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程動土典禮指出，未來完工後，將成為新北市第2座規模最大的非營利幼兒園。中央社記者王鴻國攝 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天主持板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程動土典禮表示，原訂任內6年要增設公立或非營利幼兒園150班，但迄今已增設245班，將力拚8年增設300班目標。

侯友宜今天主持板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程動土典禮，他指出，未來完工後，將是繼板橋新月旗艦型幼兒園後，成為新北市第2座規模最大的非營利幼兒園。

他表示，浮洲幼兒園預計於115學年度招生開園，未來可提供392名幼生就讀，包括2歲專班5班、3歲至入國小前13班，共18班，將提供高品質幼兒教育與托育環境，滿足在地家長托育需求。

侯友宜指出，原訂6年完成公立幼兒園增設150班目標，但目前已增設245班（含增設公立幼兒園136班、非營利幼兒園109班），期望在未來再1年多，將能力拚8年達成300班目標。

google news透過 Google News追蹤中央社

新北市教育局表示，浮洲旗艦型幼兒園以「歷史與自然共生的綠色校園」為設計理念，園區建築以鮮明色彩點綴綠意空間，保留歷史桁架，並融合自然與文化，創造多元學習場域。

教育局指出，幼兒園因設立機構不同，可分為公立及私立兩大類。私立幼兒園中，與政府共同經營者為「非營利幼兒園」，與政府簽訂合作契約者為「準公共幼兒園」。公立幼兒園與非營利幼兒園又合稱為「公共化幼兒園」。（編輯：戴光育）1140318

侯友宜
侯友宜、蔣根煌將訪日取經 參訪東京及西武巨蛋林口水資源中心擴建試運轉 新北：可處理17萬人污水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：