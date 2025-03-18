浮洲非營利幼兒園動土 侯友宜拚8年任內設300班

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天主持板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程動土典禮表示，原訂任內6年要增設公立或非營利幼兒園150班，但迄今已增設245班，將力拚8年增設300班目標。

侯友宜今天主持板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程動土典禮，他指出，未來完工後，將是繼板橋新月旗艦型幼兒園後，成為新北市第2座規模最大的非營利幼兒園。

他表示，浮洲幼兒園預計於115學年度招生開園，未來可提供392名幼生就讀，包括2歲專班5班、3歲至入國小前13班，共18班，將提供高品質幼兒教育與托育環境，滿足在地家長托育需求。

侯友宜指出，原訂6年完成公立幼兒園增設150班目標，但目前已增設245班（含增設公立幼兒園136班、非營利幼兒園109班），期望在未來再1年多，將能力拚8年達成300班目標。

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新北市教育局表示，浮洲旗艦型幼兒園以「歷史與自然共生的綠色校園」為設計理念，園區建築以鮮明色彩點綴綠意空間，保留歷史桁架，並融合自然與文化，創造多元學習場域。

教育局指出，幼兒園因設立機構不同，可分為公立及私立兩大類。私立幼兒園中，與政府共同經營者為「非營利幼兒園」，與政府簽訂合作契約者為「準公共幼兒園」。公立幼兒園與非營利幼兒園又合稱為「公共化幼兒園」。（編輯：戴光育）1140318