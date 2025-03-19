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台中清水國小操場逾年限且跑道破損 立委爭取整建

2025/3/19 18:14
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市清水國小操場使用至今逾15年，PU跑道嚴重破損、多處補丁裂縫不平整及嚴重凹陷或隆起，影響師生使用安全。立委蔡其昌今天邀集相關單位會勘，爭取整建經費。

台中市清水國小已有128年歷史，近年來陸續修繕改建多處老舊校舍。民進黨籍立委蔡其昌今天表示，操場因已逾使用期限多年，跑道上破損嚴重，校內師生使用不便及危險。今天邀集相關單位協助清水國小將操場重新整建。

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蔡其昌指出，清水國小位於清水街上，街上較早開發，當時無規劃公園綠地，建築物也較為密集，清水國小的操場成為社區居民重要的運動休憩場所，未來操場改建完成後，不僅提供師生更好的教學環境，也讓社區居民享有更棒的運動設施。

教育部體育署專委王浩祿表示，現場勘查清水國小操場，確實已逾使用年限多年，且跑道老舊破損，影響使用安全，體育署會全力配合協助校方改建計畫。（編輯：李錫璋）1140319

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