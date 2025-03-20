印尼交換生弘光科大研習乳酸菌鑑定 滿載歸國

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）印尼三寶壟天主教大學食品技術系3名交換學生在弘光科技大學海外研習，學生們使用儀器學習乳酸菌分離、特性分析與菌種鑑定，研習1個月期滿結業，帶著滿滿收穫回國。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，食品科技系副教授黃進發去年指導三寶壟大學（Soegijapranata Catholic University，簡稱SCU ）第1名到弘光科大海外研習的學生，學生研習報告寫了70多頁，詳述到弘光研習的收穫，三寶壟大學食品技術系老師分享給其他學生，今年吸引3名學生到弘光來海外研習。

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黃進發說，這1個月來帶著這3名學生，在實驗室培養、檢定及鑑定乳酸菌，學習各種相關技術，他發現3名學生學習力很強、進步很快，主動上網去查資料，和他討論進階的研究方法，已達到研究生的水準，指導起來很有成就感。

學生們也說，研習期間，可以直接實際學習操作從課本上及網路上看到的食品科技研究及檢驗儀器設備，非常開心，把握機會學多一點，收穫滿滿。（編輯：陳清芳）1140320