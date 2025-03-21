鹿港國中畫作疑涉政治遭拒掛 彰縣府教育處澄清

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（中央社記者吳哲豪彰化縣21日電）彰化鹿港國中家長投訴，學校美術班畫作都可在彰縣府教育處展出，不過有1幅畫作因有政治意涵被拒掛，縣府教育處則澄清，畫作是因規格不同未掛上，今天重新調整後已掛回去。

鹿港國中有家長今天向媒體投訴指稱，鹿港國中美術班原本挑選30多幅畫作，要送到彰化縣政府教育處展出，不過其中1幅畫作卻因有政治意涵被拒掛，他認為，各人都可以對藝術作品有不同解讀，大人不宜用有色眼鏡來看待孩子的畫作。

這名家長說，被拒掛的畫作名為「世界年齡的分布」，畫作正中央有擬人化的台灣島坐在輪椅上，後面的小孩口含奶嘴，穿著尿布、披著中華民國國旗當披風，畫作上還有穿著美國國旗的拳擊手，穿著有五星圖案衣服的齊天大聖，以及頭頂陶罐的非洲民族。

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彰縣府教育處長蔡金田接受媒體聯訪時澄清，教育處會固定展出各校美術班的作品，由於畫作有直有橫，規格也都不一樣，當初是因為掛的地方還要討論，才沒有先掛上，現在這幅學生作品已再送到教育處，今天重新完成布展。

縣府教育處人員指出，畫作「世界年齡的分布」現在掛在教育處的會議室，和鹿港國中美術班其他的畫作一起展覽，預計展出約1個月，展期結束後，會再展出其他學校美術班的優秀畫作。（編輯：郭諭儒）1140321