熱氣球故鄉台東鹿野高台等5處 入選台灣觀光100亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府今天表示，熱氣球的故鄉鹿野鄉永安村高台大草原、成功鎮三仙台、池上鄉大坡池、大武9420休憩區和太麻里曙光園區，入選觀光署台灣觀光100亮點。

台東縣政府發布新聞稿表示，交通部觀光署日前公布台灣觀光100亮點，台東有鹿野鄉鹿野高台、池上鄉大坡池、太麻里鄉太麻里曙光園區、大武鄉9420濱海休憩區、成功鎮三仙台等5大知名景點入選，每個景點各具特色，充分展現台東多元觀光魅力。

台東縣政府表示，其中鹿野高台是台灣最具代表性的熱氣球及飛行傘體驗地點，今年7月5日至8月21日熱氣球嘉年華，遊客將在此搭乘熱氣球繫留或自由飛，俯瞰縱谷美景，更可享受在天空靜謐漫飛樂趣，還有飛行傘，書寫自己的飛行日記。

大坡池位於池上鄉，湖光山色相映成趣，適合騎乘自行車環湖，感受寧靜優美的田園風光，7月24日也將舉辦大坡池熱氣球光雕音樂會。

太麻里曙光園區是迎接第一道曙光最佳地點，每年元旦吸引眾多遊客前來，壯麗日出美景令人驚嘆，7月10日結合熱氣球、日出及蔚藍太平洋，舉辦獨有魅力的太麻里曙光園區曙光光雕音樂會。

大武9420休憩區以無敵海景著稱，結合文創及裝置藝術，提供旅人放鬆身心休憩點，夜幕浪濤聲與繁星交織也是台東絕佳觀星場域，7月26日在此舉辦最美星空音樂會。

透過 Google News 追蹤中央社

三仙台是台東最具代表性自然地標之一，壯觀的八拱跨海步橋連接離岸島嶼，白天遊客可近距離欣賞海蝕地形與壯闊海景，夜晚三仙台純淨無光害絕美星空，是觀星愛好者的天堂，8月23日將舉辦成功鎮三仙台場次最美星空音樂會。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正告訴中央社記者，台東縣政府將持續推動觀光發展，透過環境整備、智慧旅遊與永續經營，讓遊客深度體驗台東美好。同時鼓勵旅遊業者與在地社群共同合作，提供更優質的旅遊服務，讓台東成為國內外遊客的夢幻旅行目的地。隨著台灣觀光100亮點的公布，未來吸引更多旅人前來探索，感受台東獨特魅力。（編輯：方沛清）1140322

台東有5大知名景點入選台灣觀光100亮點，其中三仙台是最具代表性自然地標之一，壯觀的八拱跨海步橋連接離岸島嶼，白天遊客可近距離欣賞海蝕地形與壯闊海景，夜晚三仙台純淨無光害絕美星空。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月22日