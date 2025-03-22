北市大樓外牆剝落石塊砸車2傷 建管處擬罰30萬[影]

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市林森北路與民生東路口附近大樓，今天發生外牆剝落，建管處查出，掉落的位於10樓的混凝土雨庇，因建物所有權人未善盡管理維護責任，經調查後將依建築法開罰30萬元。

台北市警消下午1時許獲報，中山區林森北路附近大樓外牆建材剝落，導致掉落石塊剛好砸到行進中的2輛汽車，導致汽車車頂凹陷，車內2名乘客輕微擦挫傷，自行至醫院就醫，傷者為40歲吳姓婦人及9歲謝姓女童。

北市府指出，不排除是因近期溫差較大出現熱脹冷縮，導致大樓外牆建材剝落，加上大樓設在外牆的鐵製防護網老舊，才讓掉落石塊剛好砸到行進間的2輛汽車車頂。

北市建築管理工程處下午透過訊息表示，此棟建物位於林森北路，為1985年核發使用執照的舊大廈，接獲外牆建材剝落後的通報後，立即派員趕赴現場勘查，並指派建築師公會專業建築師協助到場進行建築安全檢視。現場已圍設警示線，防止民眾接近，確保行人通行安全。

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建管處指出，經初步查證，此次掉落的是位於大樓10樓外牆的混凝土雨庇，已責成建物所有權人，一週內完成臨時防護措施，並應於半年內完成整棟外牆檢修及申報作業，防止類似情形再發生。

建管處表示，依建築法規定，建築物所有權人應負責維護建物安全；此案因未善盡管理維護責任，導致外牆混凝土剝落，危及公共安全，經調查屬實後，將依同法重罰建物所有權人新台幣30萬元，並責令限期完成檢修及改善。（編輯：張銘坤）1140322

台北市林森北路與民生東路口附近大樓22日發生外牆剝落，現場目前已圍設警示線，防止民眾接近，確保行人通行安全。中央社記者徐肇昌攝 114年3月22日