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國中不當管教案 雲縣府決議停聘教師、解聘教練

2025/3/23 17:08
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（中央社記者黃國芳雲林縣23日電）對於教育團體投訴雲林縣某國中廖姓專任教師、蔡姓羽球教練涉及不當管教學生，縣府今天表示，經調查審議已決議分別予以停聘3年、解聘。縣府重申不縱容不當管教、霸凌事件。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，縣府接到投訴某國中廖姓專任教師、蔡姓羽球教練涉及不當管教學生後，立即啟動調查機制，並依所涉情況予以評議處分，決議廖姓專任老師停聘3年、蔡姓教練則予解聘。

縣府指出，校方在解聘蔡姓教練後，縣府所轄其他學校即未再聘任蔡姓教練指導學生。至於外界指遭停聘的廖姓專任教師擔任中華羽球協會選訓委員一職，縣府希望主管機關體育署，可參考縣府對廖姓專任教師不當管教的處分，審慎衡量是否仍適任選訓委員。

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縣府表示，關於不適任教師的處理機制，中央法規有明確規範，學校及縣府皆嚴格依循相關法令及程序辦理，以維護教育環境專業與學生權益。

縣府重申相關案件均依程序處理，確保當事人權益，也不縱容不當管教、霸凌事件，全力保障學生身心健康。（編輯：李錫璋）1140323

#不當管教
#體育署
#雲林縣
#縣府
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