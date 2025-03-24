雲林某國小校長疑不當管教罰跪7學生 縣府調查

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣某國小校長疑有不當管教，要求7名學生罰跪，甚至持掃把打不願意罰跪的2名學生，家長會氣炸，要求將校長調離非主管職務，教育處已啟動調查，校長僅回應靜待調查。

這名校長今天正常上班，他告訴中央社記者，靜待教育處調查，他已填寫教職員退休申請表。

學校家長會長表示，上週傳出校長疑有不當管教行為，將7名學生叫進校長室罰跪，其中有2學生未照做，校長拿掃把打人。

家長會長強調，校園暴力零容忍，村里間對此事議論紛紛，老師們憂心事件將影響接下來的新生招生，因此請家長們靜待調查結果，甚至原訂3月的運動會因此延期，擇日舉辦。

家長會長要求縣府先將校長調離非主管職務，同時待調查結束後公開調查報告，讓家長們知曉事情原委。

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雲林縣教育處指出，縣府上週接到家長的投訴，已啟動調查小組介入，並安排輔導學生。

雲林縣教育處表示，期盼學校師長和家長顧及學生的受教權，勿以訛傳訛，縣府一定會公布調查結果。（編輯：郭諭儒）1140324