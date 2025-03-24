讓長者輕鬆安全穿越路口 高雄試辦「行人分段穿越」

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）為降低行人一次跨越多車道風險，高市府近期在鳳山過埤國小旁路口試辦「行人分段穿越」措施。交通局今天表示，試行至今，成效良好，持續觀察執行狀況，並調整優化。

交通局表示，「行人分段穿越時相」目的是將原本一次穿越的行人動線拆分為2個階段穿越，適用於路幅較寬或交通繁忙路口。

此作法須搭配足夠寬廣庇護島，提供行人安全駐足空間，減少一次穿越多車道風險，對於逐步老人化社會，可讓年長者更輕鬆安全穿越路口；目前歐美多國已廣泛實施，高雄市此次首度導入試辦。

交通局指出，鳳山過埤國小旁過埤路、過勇路口，學童上下學時行人穿越需求大，且位於台88快速道路橋下，不僅車流量大、大型車多，且因過埤路路幅寬敞、高架橋墩阻礙視線，行人穿越時常與轉向車輛交織，存在安全隱憂。

交通局與地方里長多次會勘討論，經新工處先行調整行穿線位置，並於中央分隔島設置行人庇護空間，最後由交通局調整交通號誌並導入「行人分段穿越時相」，讓步行速度較慢年長者可分段穿越路口。

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交通局今天發布新聞稿指出，「行人分段穿越」措施自3月8日試行至今，初步成效良好，交通局將持續與學校及鳳山警分局密切合作，觀察執行狀況並調整優化。

此外，因高雄市首次導入「行人分段穿越時相」，為避免行人不熟悉，交通局於路口增設行人專用號誌燈與告示牌面，引導行人依照燈號指示穿越；交通局也提醒行人，務必依照行人號誌通過路口。（編輯：陳仁華）1140324