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大甲媽遶境彰化 彰縣府中庭施工不開放香客休息

2025/3/24 17:29（3/24 18:06 更新）
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大甲媽遶境活動將熱鬧展開，彰化縣政府往年都會開放中庭供香客休息，但今年因縣府大樓進行耐震補強工程，改開放縣立圖書館前廣場及縣立美術館前廣場給香客使用。圖為彰縣府前廣場。（縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月24日
大甲媽遶境活動將熱鬧展開，彰化縣政府往年都會開放中庭供香客休息，但今年因縣府大樓進行耐震補強工程，改開放縣立圖書館前廣場及縣立美術館前廣場給香客使用。圖為彰縣府前廣場。（縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）大甲媽遶境活動將展開，往年為服務信徒，彰縣府都會開放中庭供民眾休息，不過縣府今年進行耐震補強工程，改成開放縣立圖書館前廣場及縣立美術館前廣場供香客休息。

台中大甲媽祖4月4日起展開遶境活動，大甲媽祖鑾轎4月5日將進入彰化縣，由於參與媽祖遶境人數多，往年縣政府都會開放中庭供香客休息，也會有慈善團體在縣府外設攤提供食物飲料。

彰縣府今天發布新聞，往年縣府中庭都提供香客休息空間，不過今年因縣府大樓進行耐震補強工程，縣府旁邊原本的平面停車場也要改建成為立體停車場，為維護人員安全，今年中庭無法開放，只開放中庭1樓廁所。

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縣府說明，縣府中庭雖不開放，不過大甲媽鑾轎進入彰化縣時為假日，縣府前廣場、彰化縣立圖書館前廣場及彰化縣立美術館前廣場開放供香客休息，大甲媽回鑾進入彰化縣為非假日，縣府前廣場要提供給縣府員工停車不開放，但圖書館及美術館前廣場仍開放給香客使用。

為因應縣府施工，彰化縣議會人員指出，大甲媽遶境期間，議會正門與北側停車場，供鎮瀾宮設置大型盥洗車、醫療站，議會中庭也像往年一樣會開放，提供香客休息使用。（編輯：李淑華）1140324

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清明連假逢大甲媽遶境進香 中市警加強交通疏導
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