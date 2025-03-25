綠營稱施壓公務員禁罷免連署 侯友宜指絕對沒有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北25日電）民進黨組織部主任張志豪表示，接獲投訴新北市政府在內部會議中「恐嚇」公務員不得參與連署罷免。新北市長侯友宜今天指出，經查絕無此事，也絕不允許恐嚇行為。

張志豪昨天在社群平台Threads發文表示，新北市政府某副處長於19日處務會議中強力要求，「根據公職人員選舉罷免法及相關法律規定，公務員不得參與政治活動，包括選舉與罷免相關的動員或連署，提醒公務員身分的同仁不得擔任罷免案的二階連署人」。

他說，多名公務員透露遭長官恐嚇後，心生恐懼且相當不滿。這名副處長說法於法不合，公務人員依法有權參與二階連署，在下班時間也可自由參與政治活動。他質疑侯友宜是否下達相關指示，並要求市府說明。

對此，侯友宜上午在新店區主持行動治理座談會前回應指出，經過徹查，絕對沒有此事。公務人員在上班時間，遵守行政中立；下班時間或休假，法律怎麼規定就怎麼做。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市政府新聞局長李利貞表示，經檢視音檔後，會議紀錄與爆料內容有落差。這名主管在會中是提醒同仁遵守公職人員選舉罷免法相關規定，絕無恐嚇同仁情事。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章接受中央社記者電訪時指出，依據公職人員選舉罷免法第77條規定，現役軍人、服替代役的現役役男或公務人員，不得為罷免案提議人。至於罷免案連署，未規範，只要是選舉區選舉人都可參與。（編輯：戴光育）1140325