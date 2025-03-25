台南沙崙派出所動土 維護高鐵站區周邊治安

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市歸仁區沙崙地區發展快速，地方治安與交通管理需求提高，警察局規劃新建沙崙派出所今天動土，預計明年8月完工，可派駐35名警力，就近維護高鐵車站周邊社區治安。

台南市長黃偉哲出席動土典禮致詞表示，隨著產業發展與人口聚集，地方治安與交通管理需求也相對提升，沙崙地區近年來因台南科學園區、沙崙綠能科學城、高鐵台南站特區等重大建設，吸引國內外科技大廠投資，特別是AI與半導體產業，已成為台灣科技產業重要核心。

黃偉哲指出，行政院於去年5月拍板於沙崙地區設立全台首座「AI產業專區」，加上台積電、聯電、AMD等企業進駐，未來可望帶來更多高科技人才與商業活動。

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黃偉哲強調，沙崙地區生活機能已相當完備，包括購物中心、會展中心、學校等，居住人口迅速增加，警政機關設置刻不容緩，沙崙派出所未來可進駐35名員警，與高鐵站警合作維護高鐵站區及周邊社區治安。

台南市政府警察局提供資料指出，沙崙派出所選址於歸仁區近高鐵大道與高鐵六路口，興建地上3層鋼筋混凝土建物，總樓地板面積1604.79平方公尺，預計115年8月完工，提供員警更好執勤環境，也讓當地居民與企業獲得更即時治安與交通維護服務。（編輯：郭諭儒）1140325