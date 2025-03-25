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彰議員賴清美向警借車位惹議 帶茶葉派出所致意

2025/3/25 12:22（3/25 18:04 更新）
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（中央社記者鄭維真彰化25日電）向王功派出所借車位惹議的民主進步黨籍彰化縣議員賴清美今天帶茶葉，前往彰化縣警察局芳苑分局王功派出所致意，稱雙方誤會已化解；芳苑分局說，當天是誤會，沒懲處警員問題。

賴清美日前開車前往彰化王功，由於找不到車位想向派出所借車位；賴清美說，遭值班員警惡言相向，她通報公關室，派出所長跟她一起回辦公室，沒想到嗆聲員警拿手機錄影，說要以妨害公務法辦，雙方不歡而散。

賴清美上午帶茶葉到派出所致意，由於當事員警休假，由所長代表接受。

賴清美告訴中央社記者，那天她到派出所等人，想說車格沒寫字就可臨停，但那名警員說話較大聲，讓她被嚇到而有誤解，產生言語衝突。

她說，在了解雙方個性後，誤會已解釋清楚，她肯定警察局對治安貢獻，她也會在彰化縣議會認真支持警政經費。

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至於為何刪除社群網站臉書（Facebook）相關文章，賴清美表示，她沒以身分地位壓人，網友對這部分有誤解，既然雙方誤會已化解就刪文。

芳苑分局長宋俊良表示，雙方誤會已化解，沒懲處問題。（編輯：李明宗）1140325

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民主進步黨籍彰化縣議員賴清美日前在派出所停車惹議，25日她到派出所致意，稱雙方已化解誤會。中央社記者鄭維真攝 114年3月25日
民主進步黨籍彰化縣議員賴清美日前在派出所停車惹議，25日她到派出所致意，稱雙方已化解誤會。中央社記者鄭維真攝 114年3月25日
向王功派出所（圖）借車位惹議的民進黨籍彰化縣議員賴清美25日帶茶葉，到彰化縣警察局芳苑分局王功派出所致意。中央社記者鄭維真攝 114年3月25日
向王功派出所（圖）借車位惹議的民進黨籍彰化縣議員賴清美25日帶茶葉，到彰化縣警察局芳苑分局王功派出所致意。中央社記者鄭維真攝 114年3月25日
民主進步黨籍彰化縣議員賴清美日前在派出所停車惹議，25日賴清美（粉色背心者）到派出所致意。中央社記者鄭維真攝 114年3月25日
民主進步黨籍彰化縣議員賴清美日前在派出所停車惹議，25日賴清美（粉色背心者）到派出所致意。中央社記者鄭維真攝 114年3月25日
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