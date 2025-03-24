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彰議員賴清美向警借車位惹議 頻遭騷擾揚言提告

2025/3/24 11:12（3/24 13:02 更新）
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民主進步黨籍彰化縣議員賴清美想向派出所借車位惹議，遭網友質疑「耍特權」，除社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁被灌爆，半夜也有人致電騷擾；賴清美（圖）24日說，如果再騷擾將提告。（讀者提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月24日
民主進步黨籍彰化縣議員賴清美想向派出所借車位惹議，遭網友質疑「耍特權」，除社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁被灌爆，半夜也有人致電騷擾；賴清美（圖）24日說，如果再騷擾將提告。（讀者提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）民主進步黨籍彰化縣議員賴清美想向派出所借車位惹議，除社群網站臉書粉絲專頁留言被灌爆，半夜也有人致電騷擾；賴清美今天說，網友不知來龍去脈，但如果再騷擾將提告。

賴清美日前開車前往彰化王功，由於找不到車位想向彰化縣警察局芳苑分局王功派出所借車位，賴清美說，她想借的車位非公務或身心障礙專用車位，卻遭值班員警惡言相向，接著被趕。

她說，她當時未表明議員身分被趕後，通知警察局公關室，派出所長跟她一起回辦公室，沒想到嗆聲的員警拿手機錄影，說要以妨害公務法辦，雙方不歡而散。

賴清美在臉書發文希望網友不要再打電話騷擾。（圖取自facebook.com/laichingmei）
賴清美在臉書發文希望網友不要再打電話騷擾。（圖取自facebook.com/laichingmei）

賴清美接受媒體聯訪表示，未表明議員身分，遭員警不禮貌對待，質疑一般民眾是否也遭員警不合理對待。

賴清美透過臉書披露這件事，卻有大批網友質疑「耍特權」，賴清美昨天晚間也接到多通不出聲電話。

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她說，網友不知事件始末，在網路霸凌或電話騷擾她，如果繼續，將針對不理性行為提告。

警察局表示，今天將開會研擬調查及處理方向，希望查清楚，如果查出員警有疏失會懲處，但如果員警執勤依法行事，也該還員警公道。（編輯：李明宗）1140324

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