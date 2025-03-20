加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新竹市警官指示抽違規白單討好建商 檢起訴20名員警

2025/3/20 16:48（3/20 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市警察局宋姓警官為圖建案私利，涉要求指示員警抽違規白單以免罰建設公司成員。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
新竹市警察局宋姓警官為圖建案私利，涉要求指示員警抽違規白單以免罰建設公司成員。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹市警察局宋姓警官為圖建案私利，涉將建設公司成員違規罰單，傳給轄區派出所所長、偵查佐等，要求指示製單員警抽白單以免罰，竹檢今天將宋姓警官等涉案員警共20人起訴。

起訴書說，宋姓警官將建設公司員工所收到的交通罰單，傳給某派出所李姓、吳姓所長以及張姓偵查佐、呂姓巡佐等人，要求指示共15名製單員警將逕行舉發單抽出，因而未把違規資料上傳、製開罰單，讓車主或駕駛人免於繳納交通違規罰鍰。

起訴書指出，宋姓警官為圖投資建案分潤、主動討好建商，協助建商員工違規免罰，導致交通違規取締作業的公平性陷入不公等質疑，也連帶影響派出所所長、巡佐等員警，嚴重敗壞官箴，建請新竹地方法院從重量刑，以正官箴。

起訴書說，李姓、吳姓所長、張姓偵查佐、呂姓巡佐從警服務多年，不以公平執法精神，卻將關說請託不當觀念傳遞予新進警察，但考量請託關說是舊時代思維與錯誤觀念，且犯後均坦承犯行，建請法院於以適當之刑。

起訴書表示，考量鄧姓員警等15人從警以來未有不良表現，且在審理中能自白認罪，建請法院從輕量從輕量刑，給予緩刑機會，以啟自新。

google news透過 Google News追蹤中央社

對此新竹市警察局透過文字表示，尊重偵查結果，對於遭起訴員警，依規定報請內政部警政署依法停職。

竹市警察局說，另針對逕行舉發單致生弊端部分檢討策進，去年12月4日起全面以電子化方式製發標示單，並建立專人審核機制，防制類似弊案再發生。（編輯：林恕暉）1140320

#內政部
#警政署
#警察局
#新竹市警察局
#新竹地方法院
#新竹地檢署
延伸閱讀
21竹市警涉幫民眾抽回違規舉發單免罰 遭聲押禁見高市警勾結業者解套扣牌車削711萬 判4年2月台中西屯派出所涉開單貪污案 員警出庭認罪判減刑中市警指關說改單行之有年 警察局長駁依法偵辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：