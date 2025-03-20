新竹市警官指示抽違規白單討好建商 檢起訴20名員警

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹市警察局宋姓警官為圖建案私利，涉將建設公司成員違規罰單，傳給轄區派出所所長、偵查佐等，要求指示製單員警抽白單以免罰，竹檢今天將宋姓警官等涉案員警共20人起訴。

起訴書說，宋姓警官將建設公司員工所收到的交通罰單，傳給某派出所李姓、吳姓所長以及張姓偵查佐、呂姓巡佐等人，要求指示共15名製單員警將逕行舉發單抽出，因而未把違規資料上傳、製開罰單，讓車主或駕駛人免於繳納交通違規罰鍰。

起訴書指出，宋姓警官為圖投資建案分潤、主動討好建商，協助建商員工違規免罰，導致交通違規取締作業的公平性陷入不公等質疑，也連帶影響派出所所長、巡佐等員警，嚴重敗壞官箴，建請新竹地方法院從重量刑，以正官箴。

起訴書說，李姓、吳姓所長、張姓偵查佐、呂姓巡佐從警服務多年，不以公平執法精神，卻將關說請託不當觀念傳遞予新進警察，但考量請託關說是舊時代思維與錯誤觀念，且犯後均坦承犯行，建請法院於以適當之刑。

起訴書表示，考量鄧姓員警等15人從警以來未有不良表現，且在審理中能自白認罪，建請法院從輕量從輕量刑，給予緩刑機會，以啟自新。

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對此新竹市警察局透過文字表示，尊重偵查結果，對於遭起訴員警，依規定報請內政部警政署依法停職。

竹市警察局說，另針對逕行舉發單致生弊端部分檢討策進，去年12月4日起全面以電子化方式製發標示單，並建立專人審核機制，防制類似弊案再發生。（編輯：林恕暉）1140320