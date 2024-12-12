中市警指關說改單行之有年 警察局長駁依法偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）中檢追查台中西屯派出所員警開單涉圖利案，二度搜索先後帶回35人，2警遭羈押。涉案員警具名指出，關說改單行之有年，事情爆發卻要基層承擔；中市警察局長李文章說，違法就依法偵辦。

台中地檢署在今年9月4日，偵辦台中第六警分局西屯派出所李姓巡佐等12名員警，在民國108至112年期間疑開單以白單改紅單涉嫌圖利案件，李姓巡佐被依貪污圖利收押禁見。12月10日檢警再帶回涉案台中太平分局偵查隊長金桂明、員警等23人，金桂明為時任所長遭羈押禁見。

有涉案員警具名指稱，改單是行之有年還是單純個案，大家心裡都有個底，派出所沒預算得跟「地方人士」要資源，誰沒遇過民眾自稱「我認識你們誰誰誰」，破壞行政中立的體制，事情爆發後卻要基層去承擔。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員鄭功進關心員警具名指出抽單情事，多年來，警所內設立警友站，在開單的衝突部分，有時遇到和警友站友好的人，就會要警友站長向警員施壓，此類情事困擾基層員警許久，難道警察局長都不知情。

李文章表示，具名就調查，違法就是依法偵辦，沒有什麼警友站可以來關說，違反規定的問題，台中地檢署的調查說明沒有「行之有年」，有違法就是有違法，依法偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體問，九州博弈集團案，中檢指控集團總裁陳政谷，透過前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁賄賂刑事局前警政監林明佐而洩密。徐培菁透過紙張寫下「警察局霸凌妹婿」等文字，控訴警察局。

李文章表示，曾姓警務正因違反警察人員跟特定對象交往關係以及接受傳訊沒有報告，2件違紀事項被調職，懲處目前警察局調查中，絕無沒有霸凌情事也無降職。（編輯：謝雅竹）1131212