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花蓮罷免查水表案 議會民進黨團：甩鍋基層公務員

2025/3/25 19:09（3/25 21:11 更新）
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花蓮罷免案爆發違法登門查對個資爭議，縣府民政處長明良臻等人遭司法調查；縣議會民進黨團抨擊縣府發聲明的內容是將責任甩鍋給基層公務員。中央社記者李先鳳攝 114年3月25日
花蓮罷免案爆發違法登門查對個資爭議，縣府民政處長明良臻等人遭司法調查；縣議會民進黨團抨擊縣府發聲明的內容是將責任甩鍋給基層公務員。中央社記者李先鳳攝 114年3月25日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮罷免案爆發違法登門查對個資爭議，縣府民政處長明良臻等人遭司法調查，縣府發聲明指是作業時間急迫，為求執行效率所為；縣議會民進黨團抨擊此說法是甩鍋給基層公務員。

花蓮縣議會民進黨團表示，針對花蓮縣府用「首次辦理」、「經驗不足」等理由，一是推卸責任給基層，二是不尊重擁有專業職能、認真工作的基層公務員，完全甩鍋給基層公務人員，遇到事情就推給其他人，黨團嚴厲譴責。

花蓮縣議會民進黨團指出，花蓮縣並不是第一次辦理罷免選務作業，之前有2017年的立委蕭美琴（二階未過）、2020年的秀林鄉代表連一龍、景美村長金治雄、富里鄉長陳榮聰，此3案是進入第三階段投票，均未通過；2021年也有公投綁大選的選務查對作業經驗。

此外，其它縣市現在也在辦理罷免作業，花蓮縣第一階段罷免國民黨籍立委傅崐萁的提議人同意書約2000多份，相較其它縣市算少數，何來作業不及？

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花蓮縣議會民進黨團呼籲，花蓮縣政府勿把基層公務員拿出來當擋箭牌，同時誤導大眾的司法迫害之說，更是無稽之談，縣府高層如果不是為了要保護傅崐萁，害怕傅崐萁被罷免，而令公務員去查水表，會有查水表事件嗎？會有違反個資法的犯罪疑慮嗎？

保障基層公務人員，維護文官的尊嚴，花蓮縣議會民進黨團指出，不能濫用行政權勢壓迫公務人員做違法的事，公務人員應嚴守行政中立，為民服務，如果接收到違法指令，一定要勇於拒絕。（編輯：李淑華）1140325

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