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北市牛琅溫體牛火鍋店客人控餐後噁心嘔吐 衛生局查獲缺失

2025/3/25 20:17（3/25 21:51 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市中山區一家溫體牛火鍋店遭控發生食物中毒事件，台北市衛生局雖未接獲醫院通報，仍在今天派員前往稽查，發現濾網不潔、冷藏櫃內食材未適當覆蓋等缺失，要求限期改善。

有網友在社群平台Threads上發文，表示自己與友人22日晚間到牛琅溫體牛火鍋春大直店用餐後，陸續出現噁心、嘔吐、腸絞痛等症狀，只好趕快去急診，懷疑是此餐廳導致食物中毒。

台北市衛生局今天晚間透過媒體群組說明，今天至現場稽查時，沒有發現食材變質、腐敗或逾有效日期，且食材保存溫度尚符合食品衛生相關法規，但仍查獲多項衛生缺失。

衛生局指出，缺失包含未出示食品從業人員體檢證明、冰箱下方濾網不潔、洗滌區未張貼洗手標示、冷藏櫃內已分切好的牛肉未適當覆蓋、牛肉類進貨單據未載明供應商資訊等，已責令業者限期改善。

衛生局表示，改善期屆將無預警前往複查，若仍不符規定，將分別依違反「食品安全衛生管理法」開罰。

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牛琅溫體牛火鍋春大直店聲明表示，22日當天晚間有104人至店內用餐，得知此民眾及其友人用餐後不適後，已聯繫表達關切及慰問，並願全額退費、負擔看診相關費用，同時自主將食材送驗。

業者指出，牛琅溫體牛一直秉持高品質的衛生把關與食材處理，很遺憾民眾感到身體不適，盼身體康復後能再次為其服務。（編輯：張銘坤）1140325

#火鍋
有民眾到台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐後身體不適，發生噁心、嘔吐、腸絞痛等症狀；衛生局25日前往稽查，發現冰箱下方濾網不潔、冷藏櫃內食材未適當覆蓋等缺失，要求業者限期改善。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月25日
有民眾到台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐後身體不適，發生噁心、嘔吐、腸絞痛等症狀；衛生局25日前往稽查，發現冰箱下方濾網不潔、冷藏櫃內食材未適當覆蓋等缺失，要求業者限期改善。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月25日
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