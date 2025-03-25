屏東南州鄉代表罷免投票在即 葉俊緯請辭鄉代主席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東南州鄉民代表會主席葉俊緯及鄉民代表湯智雄先後遭提罷免案，4月19日投票。葉俊緯昨天請辭主席，今天改選成副主席；原副主席黃登凱則上位為主席。

葉俊緯及湯智雄遭民眾分別以刪減公所預算、未審核預算及未利益迴避等理由提案罷免，2案均成立，4月19日投票。葉俊緯昨天請辭鄉代主席，原副主席黃登凱先代理主席後當選正式上位；空出職位在今天選舉，由葉俊緯當選。

葉俊緯接受中央社記者電訪表示，當初刪減預算是多數決，鄉代11人中有6人贊成，卻僅針對他一人提罷免，顯然是覬覦主席之位。他同時應付遭罷案與擔任主席、難以兼顧，因此決定請辭，專心處理遭罷免案。

透過 Google News 追蹤中央社

去年底預算刪減案後，2名意見不同鄉代先後遭提罷免。罷免葉俊緯理由書指出，他恣意刪除多項預算。對此，葉俊緯表示，鄉代在審查後，表決由多數決議出結果，非個人說了算，以此為罷免理由不合理。

罷免湯智雄理由書指出，他未參加預算審查，且有家人在鄉公所任職、未利益迴避。對此，湯智雄答辯書表示，從未缺席代表會開會，認為對方因「排除異己」未告知會議開始時間；鄉公所職位多次徵人無人投件，家人依法定公告程序投件、並無不法。（編輯：李淑華）1140325