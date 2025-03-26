澎湖特有種章魚不見了 縣府公告29日起禁捕

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（中央社澎湖縣26日電）時序進入澎湖特有種章魚產季，但漁民夜間在潮間帶捕捉，卻不見章魚蹤影，產量幾近滅絕，澎湖縣政府公告自29日起至4月12日為禁捕期。

澎湖特有種章魚屬一年生夜行性底棲生物，棲息在珊瑚淺坪、珊瑚環礁、碎珊瑚下，為季節性特有種，依循以往經驗，每年元宵節過後到農曆3月23日媽祖生日是產季，在澎湖的白沙鄉赤崁、岐頭、講美、中屯，湖西鄉沙港、紅羅與青螺的北面的潮間帶海域捕捉，馬公市重光海域也可見蹤影。

澎湖縣政府為保育及維護澎湖特有種章魚資源永續利用，委託澎湖科大養殖系等單位調查研究，陳姓等多名持有保育採捕證的民眾，最近連續3個晚上槓龜，截至目前止，只在3月中旬一個晚上5名漁民僅捕獲5隻不到1兩重的小小章魚，交給澎湖科大研究。漁民感慨說，澎湖的章魚消失了，章魚自己先行禁捕，不用再禁捕了。

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陳姓漁民指出，每年章魚季都會接受澎科大委託調查研究，但產量一年比一年少，整個珊瑚礁、硓古石群等潮間帶棲息海域淤砂嚴重，甚至連石滬都遭掩埋，潮間帶上不見章魚棲息地。他認為，不出幾年將會滅絕。

澎湖縣政府公告自29日至4月12日是澎湖特有種章魚的禁漁期，期間農漁局將於各潮間帶巡護查緝，違反者依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金，至於進行科學調查、試驗與教育研究者，不受限制。（編輯：郭諭儒）1140326