高雄行為輔導團隊助身障者 改善情緒減輕照顧壓力

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（中央社記者張已亷高雄26日電）身障者若有嚴重情緒行為，可能發生自我傷害或攻擊等情形，造成照顧者壓力負荷。高雄社會局委託協會組成「行為輔導團隊」，提供服務以改善個案行為問題，降低照顧負荷。

高雄市政府社會局指出，依實務經驗發現，智能障礙、自閉症及多重障礙的心智障礙者，常因溝通表達困難，導致照顧者無法理解他們的想法或感受，可能會因需求未被滿足而有情緒行為。

社會局表示，嚴重情緒行為正向支持服務工作是非常複雜且跨專業的服務，由無障礙之家委託台灣智青之友協會承辦「身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合服務計畫」，組成行為輔導團隊，透過到宅或社區據點協助照顧者，提供個別化行為輔導及家庭支持服務。

社會局指出，21歲重度自閉症合併過動的小林（化名），無口語能力，會透過抓人衣領及頭髮等行為來表達需求與不適，也因長期不適當人際互動及情緒控制不佳，導致家屬身心俱疲。

社會局表示，透過行為輔導團隊到宅與家庭成員共同擬定正向支持服務計畫，及職能治療師一對一提供感官需求訓練，小林逐步減少不當社會互動行為且生活自理能力有顯著進步，另外，社工員也協助連結長照資源，以紓解家庭照顧壓力。

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社會局今天發布新聞稿指出，在中央經費支持及培力下，高雄已有一群優質行為輔導團隊，後續將擴增行為輔導團隊人力，延伸服務對象至社區式服務據點，並開辦社區網絡人員專業知能培力課程，強化社政、警政、民政等相關人員對情緒行為三級預防（紅、黃、綠燈）的基礎識別與處遇能力。

社會局表示，團隊服務對象以設籍高雄年滿15歲以上，未在學且居住在家或使用身障社區服務據點為優先，經評估有嚴重情緒行為問題身障者，且符合第一類心智類診斷，即智能障礙、自閉症、並有智能障礙或自閉症的多重障礙者，經行為輔導團隊評估是否符合開案標準。（編輯：郭諭儒）1140326