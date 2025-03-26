新北3區增7里、2區減10里 調整案將送議會最遲12/24公告

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北26日電）新北市市政會議今天通過里鄰編組調整提案，林口、淡水、五股區因人口增加，將新增7個里；三重區、瑞芳區共有10個里遭併里。將送市議會審議後，最遲12月24日前公告。

民政局副局長范姜坤火上午在市政會議提案，因應開發案帶來人口眾多，為讓里長工作負擔合理化，並提升地方服務效能，合理分配工作經費與活動經費，市府將調整行政區的里數、調整部分里界。

民政局說，隨人口成長，里的人口差距愈趨明顯，以林口區南勢里為例，人口數高達近3萬3900人，林口區湖南里將近3萬2000人；而瑞芳區的碩仁里僅有140人許，兩者差距很大，使得行政資源分配合理性，受到嚴重挑戰。

民政局地方行政科長戴世偉接受聯訪說，透過多場說明會溝通與協調，訂定調整方案。合併的里，主要是里民人數少，里長平均服務戶數偏低。里的調整是希望能均衡地方發展，專業分析面積與人口密度的服務量能。

瑞芳區將合併6個里，有里長反映將來服務區域變大，不利於里民服務品質；但民政局說，合併後的6個里服務面積都在10平方公里以下；新北包括烏來區福山里、三峽區有木里、竹崙里、新店區廣興里、雙溪區泰平里等40餘個里，面積都遠遠超過瑞芳合併後的6個里。

依據民政局今天公布的資料，新增的里為，林口區南勢里新增新林里、力行里，湖南里新增頭湖里、文湖里。淡水區崁頂里新增新崁里、新市里，五股區成泰里新增芳洲里。

至於合併的有，三重區中民里合併於大同里、大德里合併於開元里、長生里合併於光華里、雙園里合併於中央里。

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另外，瑞芳區碩仁里合併於猴硐里、光復里合併於弓橋里、福住里合併於崇文里、瓜山里合併於新山里、銅山里合併於石山里、南雅里合併於濂新里。

民政局說，將送市議會審議通過後，必須在里長任期屆滿前1年前公告，也就是最遲於今年12月24日前完成公告，並於民國115年7月前實施。（編輯：方沛清）1140326